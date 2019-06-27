Beşiktaş Boyd için geri sayımda

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş, yeni transferleri de bu tarihe yetiştirmeye çalışıyor. Siyah-beyazlılar ilk olarak listenin üst sırasında yer alan Tyler Boyd'un işini bitirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, oyuncunun kulübünü de ikna etmek üzere. Guimaraes'le 1 yıllık sözleşmesi kalan ABD'li oyuncunun için maksimum 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlayan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin noktalanması bekleniyor. Öte yandan kaleci Tolga Zengin'in ayrılması sonrasında kaleci için de transfer yapmayı hedefleyen Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket edecek. Eğer Avcı, Karius'un yanında Utku Yuvakuran'ın yeterli olacağının raporunu verirse, Beşiktaş yönetimi kaleci transferi yapmayacak.