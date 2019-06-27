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27 Haziran 2019, Perşembe
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Boyd için geri sayımda

Beşiktaş Boyd için geri sayımda

yönetimi, geçen sezon Ankaragücü’nde forma giyen için kulübü ’e resmi teklifini yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan , yeni transferleri de bu tarihe yetiştirmeye çalışıyor. Siyah-beyazlılar ilk olarak listenin üst sırasında yer alan 'un işini bitirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, oyuncunun kulübünü de ikna etmek üzere. 'le 1 yıllık sözleşmesi kalan ABD'li oyuncunun için maksimum 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlayan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin noktalanması bekleniyor. Öte yandan kaleci 'in ayrılması sonrasında kaleci için de yapmayı hedefleyen Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket edecek. Eğer Avcı, Karius'un yanında Utku Yuvakuran'ın yeterli olacağının raporunu verirse, Beşiktaş yönetimi kaleci transferi yapmayacak.

  1. 27.6.2019
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