Tyler Boyd’da son düzlük - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Tyler Boyd’da son düzlük

’da son düzlük

Tyler Boyd’da son düzlük

Önümüzdeki sezonda hücum hattını genç ve yetenekli isimlerle güçlendirmek isteyen , geçen sezonun A.Gücü formasını giyen konusunda kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki sezonda hücum hattını genç ve yetenekli isimlerle güçlendirmek isteyen , geçen sezonun A.Gücü formasını giyen konusunda kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Portekiz kulübünde 2 milyon Euro bonservis ödemeyi kabul ederken, Boyd'un da Beşiktaş'tan 650 bin euro alacağı öğrenildi. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu geçen sezon 'de 14 maça çıktı, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

  1. 26.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tyler Boyd’da son düzlük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN