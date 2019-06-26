Tyler Boyd’da son düzlük
Önümüzdeki sezonda hücum hattını genç ve yetenekli isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısında A.Gücü formasını giyen Tyler Boyd konusunda kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı.
Önümüzdeki sezonda hücum hattını genç ve yetenekli isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısında A.Gücü formasını giyen Tyler Boyd konusunda kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Portekiz kulübünde 2 milyon Euro bonservis ödemeyi kabul ederken, Boyd'un da Beşiktaş'tan 650 bin euro alacağı öğrenildi. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.
- 26.6.2019
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Tyler Boyd’da son düzlük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.