Tyler Boyd’da son düzlük

Önümüzdeki sezonda hücum hattını genç ve yetenekli isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısında A.Gücü formasını giyen Tyler Boyd konusunda kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Portekiz kulübünde 2 milyon Euro bonservis ödemeyi kabul ederken, Boyd'un da Beşiktaş'tan 650 bin euro alacağı öğrenildi. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.