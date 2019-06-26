Shinji Kagawa İspanya yolcusu
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve siyahbeyazlıların şartlar uygun olması durumunda yeniden anlaşmak istediği Shinji Kagawa'dan sürpriz bir hamle geldi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve siyahbeyazlıların şartlar uygun olması durumunda yeniden anlaşmak istediği Shinji Kagawa'dan sürpriz bir hamle geldi. Japon oyuncu Umtiti, Rakitic ve Pique gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan İspanyol menajer Canales ile anlaştı. Başkan Fikret Orman'ın da dediği, "İspanya hayali var" dediği Kagawa'nın için yeni menajeri La Liga'dan takım arıyor.
- 26.6.2019
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Shinji Kagawa İspanya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.