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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Seçmeler başlıyor

Seçmeler başlıyor

'ın ve yurt dışında bulunan tüm okullarında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği , tarihlerinde 'nde yapılacak.

'ın ve yurt dışında bulunan tüm okullarında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği , tarihlerinde 'nde yapılacak. 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçmelere 2004 - 2007 arasında doğan, 30 Haziran Pazar günü yapılacak seçmelere ise 2008-2012 yılları arasında doğan öğrenciler katılabilecek.

  1. 26.6.2019
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