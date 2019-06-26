Seçmeler başlıyor
Beşiktaş'ın Türkiye ve yurt dışında bulunan tüm futbol okullarında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği BJK Futbol Okulları Seçmeleri, 29-30 Haziran tarihlerinde Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılacak.
Beşiktaş'ın Türkiye ve yurt dışında bulunan tüm futbol okullarında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği BJK Futbol Okulları Seçmeleri, 29-30 Haziran tarihlerinde Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılacak. 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçmelere 2004 - 2007 arasında doğan, 30 Haziran Pazar günü yapılacak seçmelere ise 2008-2012 yılları arasında doğan öğrenciler katılabilecek.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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