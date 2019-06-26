Seat Halilagiç de görevini bıraktı

Beşiktaş Futbol Akademisi Koordinatörü Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu. Futbol akademisi koordinatörü olarak görev yapan Sead Halilagic ile yollar ayrıldı. Halilagic, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.