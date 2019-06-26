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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Seat Halilagiç de görevini bıraktı

Seat Halilagiç de görevini bıraktı

, hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu.

, hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu. Futbol akademisi koordinatörü olarak görev yapan Sead Halilagic ile yollar ayrıldı. Halilagic, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 26.6.2019
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