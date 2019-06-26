Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Birçok kulübün ilgilendiği ve transferi için çalışmalara başladığı Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için ilk resmi teklif Serie A ekibi olan Lazio’dan geldi. İtalyan kulübü, bonuslarla birlikte Dorukhan için Beşiktaş'a 7 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Siyah beyazlılar ise genç oyuncunun transferi için en az 12 milyon Euro istediği ifade ediliyor.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın transferin gözdesi olan Dorukhan Toköz için yaptığı "Henüz resmi teklif almadık" açıklamasından kısa süre sonra çok önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Lazio, genç futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklifini sundu. Alınan bilgilere göre Lazio'nun bonuslarla birlikte Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro önerdiği belirlendi.
GÖNLÜ İNGİLTERE'DE!
Beşiktaş yönetiminin bu rakamı çok az bulduğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar'ın en az 12 milyon Euro istediği de ifade ediliyor.
Kısa süre içinde transferin gözdesi haline gelen Dorukhan'ın gönlünde İngiltere olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre; Genç yıldız Premier Lig'de oynamak istiyor.
DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?
Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996 (22 yıl yaşında) yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1,80 cm ve 73 kg ağırlığında Beşiktaş forması giyen oyuncu orta sahada oynuyor. Eskişehirspor'un altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra gösterdiği performansla A Milli Takım'a da yükseldi.
- 26.06.2019
- Güncelleme: 26.06.2019 12:15
- Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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