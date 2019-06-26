Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Haberleri Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri

Resmi teklif yapıldı ve karar! 12 milyon Euro'ya... haberleri

Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri

Birçok kulübün ilgilendiği ve transferi için çalışmalara başladığı 'ın genç yıldızı için ilk resmi teklif Serie A ekibi olan Lazio’dan geldi. İtalyan kulübü, bonuslarla birlikte Dorukhan için 'a 7 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Siyah beyazlılar ise genç oyuncunun transferi için en az 12 milyon Euro istediği ifade ediliyor.

Başkanı 'ın transferin gözdesi olan için yaptığı "Henüz resmi teklif almadık" açıklamasından kısa süre sonra çok önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Lazio, genç futbolcu için 'ın kapısını çalarak resmi teklifini sundu. Alınan bilgilere göre Lazio'nun bonuslarla birlikte Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro önerdiği belirlendi.

GÖNLÜ İNGİLTERE'DE!

Beşiktaş yönetiminin bu rakamı çok az bulduğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar'ın en az 12 milyon Euro istediği de ifade ediliyor.

Kısa süre içinde transferin gözdesi haline gelen Dorukhan'ın gönlünde olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre; Genç yıldız 'de oynamak istiyor.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996 (22 yıl yaşında) yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1,80 cm ve 73 kg ağırlığında Beşiktaş forması giyen oyuncu orta sahada oynuyor. 'un altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a olduktan sonra gösterdiği performansla A 'a da yükseldi.

Beşiktaş'tan transfer bombası! | Video haber

  1. 26.06.2019
  2. Güncelleme: 26.06.2019 12:15
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