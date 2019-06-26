Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın transferin gözdesi olan Dorukhan Toköz için yaptığı "Henüz resmi teklif almadık" açıklamasından kısa süre sonra çok önemli bir gelişme yaşandı.



İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Lazio, genç futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklifini sundu. Alınan bilgilere göre Lazio'nun bonuslarla birlikte Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro önerdiği belirlendi.

GÖNLÜ İNGİLTERE'DE!

Beşiktaş yönetiminin bu rakamı çok az bulduğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar'ın en az 12 milyon Euro istediği de ifade ediliyor.

Kısa süre içinde transferin gözdesi haline gelen Dorukhan'ın gönlünde İngiltere olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre; Genç yıldız Premier Lig'de oynamak istiyor.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996 (22 yıl yaşında) yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1,80 cm ve 73 kg ağırlığında Beşiktaş forması giyen oyuncu orta sahada oynuyor. Eskişehirspor'un altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra gösterdiği performansla A Milli Takım'a da yükseldi.