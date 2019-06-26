Quaresma’ya karşılık maç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Quaresma’ya karşılık maç

Quaresma’ya karşılık maç

Quaresma’ya karşılık maç

'ın tecrübeli yıldızı her an ayrılabilir. Porto kulübü, Ricardo Quaresma'nın bonservisi için Beşiktaş’a “maç yapalım” teklifi sundu.

'ta 'nın durumu belirsizliğini koruyor. Quaersma'nın gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sorusu hala cevabını ararken, Porto yıldız futbolcu için harekete geçti. Siyah-Beyazlı takımdan geçtiğimiz sezon da ayrılmak isteyen Q7'nin eski takımı Porto'ya dönmeye sıcak baktığı bilinirken; Porto da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isterken kasasından para çıkarmamak için Beşiktaş'ın kapısını adeta şaka gibi bir teklifle çaldı. Portekizli yöneticiler, "Ricardo Quaresma'nın bonservisi için size para vermeyelim. Lizbon'da sezon başında özel bir maç oynayalım ve bu karşılaşmadan elde edilecek geliri size verelim" dedi. Beşiktaş'ın bu teklife henüz yanıt vermediği ancak, karşılaşamdan elde edilecek gelirin çok düşük olma ihtimalini düşünerek buna sıcak yaklaşmadığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan transfer bombası! | Video haber

  1. 26.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma’ya karşılık maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN