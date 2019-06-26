Quaresma’ya karşılık maç
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Ricardo Quaresma her an ayrılabilir. Porto kulübü, Ricardo Quaresma'nın bonservisi için Beşiktaş’a “maç yapalım” teklifi sundu.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. Quaersma'nın gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sorusu hala cevabını ararken, Porto yıldız futbolcu için harekete geçti. Siyah-Beyazlı takımdan geçtiğimiz sezon da ayrılmak isteyen Q7'nin eski takımı Porto'ya dönmeye sıcak baktığı bilinirken; Porto da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isterken kasasından para çıkarmamak için Beşiktaş'ın kapısını adeta şaka gibi bir teklifle çaldı. Portekizli yöneticiler, "Ricardo Quaresma'nın bonservisi için size para vermeyelim. Lizbon'da sezon başında özel bir maç oynayalım ve bu karşılaşmadan elde edilecek geliri size verelim" dedi. Beşiktaş'ın bu teklife henüz yanıt vermediği ancak, karşılaşamdan elde edilecek gelirin çok düşük olma ihtimalini düşünerek buna sıcak yaklaşmadığı iddia edildi.
- 26.6.2019
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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