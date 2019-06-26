Marcelo’nun eşi heyecanlandırdı
Kariyerini Lyon'da sürdüren Marcelo Guedes, cephesinden Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Kariyerini Lyon'da sürdüren Marcelo Guedes, cephesinden Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Marcelo'nun eşi Tatiane Guedes, yaptıkları tatilden bir paylaşım yaparken bir Beşiktaş taraftarı "Beşiktaş'a gelin. Sizi bekliyoruz" yorumunda bulundu. Tatiane Guedes, "'Teşekkürler, sizi özledik" dedi ve kalp gönderdi. Marcelo'nun bu eşinin cevabından sonra Beşiktaş taraftarları, eski futbolcularına "Come to Beşiktaş" yazmaya başladı.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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