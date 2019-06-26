Marcelo’nun eşi heyecanlandırdı

Kariyerini Lyon'da sürdüren Marcelo Guedes, cephesinden Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Marcelo'nun eşi Tatiane Guedes, yaptıkları tatilden bir paylaşım yaparken bir Beşiktaş taraftarı "Beşiktaş'a gelin. Sizi bekliyoruz" yorumunda bulundu. Tatiane Guedes, "'Teşekkürler, sizi özledik" dedi ve kalp gönderdi. Marcelo'nun bu eşinin cevabından sonra Beşiktaş taraftarları, eski futbolcularına "Come to Beşiktaş" yazmaya başladı.