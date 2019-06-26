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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Marcelo’nun eşi heyecanlandırdı

Marcelo’nun eşi heyecanlandırdı

Kariyerini 'da sürdüren , cephesinden taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Kariyerini 'da sürdüren , cephesinden taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Marcelo'nun eşi , yaptıkları tatilden bir paylaşım yaparken bir Beşiktaş taraftarı "Beşiktaş'a gelin. Sizi bekliyoruz" yorumunda bulundu. Tatiane Guedes, "'Teşekkürler, sizi özledik" dedi ve kalp gönderdi. Marcelo'nun bu eşinin cevabından sonra Beşiktaş taraftarları, eski futbolcularına "Come to Beşiktaş" yazmaya başladı.

  1. 26.6.2019
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