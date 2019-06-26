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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Dr. Çetinkaya ile yollar ayrıldı

Dr. Çetinkaya ile yollar ayrıldı

kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten ile yollarını ayırdığı açıkladı.

kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten ile yollarını ayırdığı açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 26.6.2019
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