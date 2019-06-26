Dr. Çetinkaya ile yollar ayrıldı
Beşiktaş kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı.
Beşiktaş kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
- 26.6.2019
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