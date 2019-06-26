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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Devler Ligi rakipleri belli

Devler Ligi rakipleri belli

Ligi şampiyon tamamlayan 'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Ligi şampiyon tamamlayan 'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Siyah- beyazlılar, 'dan Twente, Polonya'dan Gornik Leczna ve 'dan Alashkert'le eşleşti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Eleme maçlarını 7-13 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da oynayacak. Grubu ilk sırada tamamlayan ekipler son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

  1. 26.6.2019
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