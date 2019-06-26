Avcı’dan Atiba’ya ‘bırakma’ talebi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Gold Cup'ta yer alan oyuncusu Atiba'yı yakından izliyor.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Gold Cup'ta yer alan oyuncusu Atiba'yı yakından izliyor. Avcı'nın, Kanada'nın Martinik ve Meksika maçlarında stoperde oynayan oyuncusuna telefon açarak, "Sakın futbolu bırakma, gelecek sezon seninle çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamada Gold Cup'tan sonra futbolu bırakma kararı alan 36 yaşındaki Atiba'nın ise bu kararında ısrarcı olduğu bildirildi.
- 26.6.2019
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Avcı’dan Atiba’ya ‘bırakma’ talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.