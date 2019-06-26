Avcı’dan Atiba’ya ‘bırakma’ talebi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Avcı’dan ’ya ‘bırakma’ talebi

Avcı’dan Atiba’ya ‘bırakma’ talebi

'ın yeni , 'ta yer alan oyuncusu 'yı yakından izliyor.

'ın yeni , 'ta yer alan oyuncusu 'yı yakından izliyor. Avcı'nın, 'nın Martinik ve maçlarında stoperde oynayan oyuncusuna telefon açarak, "Sakın futbolu bırakma, gelecek sezon seninle çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamada Gold Cup'tan sonra futbolu bırakma kararı alan 36 yaşındaki Atiba'nın ise bu kararında ısrarcı olduğu bildirildi.

  1. 26.6.2019
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