Soteldo el yakıyor
Santos Başkanı Peres, “Soteldo için ABD’den 17 milyon euro’luk teklif aldık, Beşiktaş bunu ödeyebilir mi?” dedi.
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan genç ve yetenekli isimlerden biri olan Yeferson Soteldo ile ilgili, kulübü Santos'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres dün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Esporte por Esporte adlı bir televizyon programında konuşan Peres, "ABD'den Soteldo için 17 milyon euro'luk bir teklif aldık" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş'ın 1.58 boyundaki sol kanat oyuncusu için teklif yapıp yapmadığıyla ilgili soruya ise "Bize ulaşan herhangi bir şey olmadı. Elbette iyi bir teklif gelirse değerlendiririz ama Beşiktaş bu kadar yüksek bir ücreti nasıl karşılayacak?" şeklinde yanıt verdi.
- 25.6.2019
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