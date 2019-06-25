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25 Haziran 2019, Salı
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el yakıyor

Soteldo el yakıyor

Başkanı , “ için ’den 17 milyon euro’luk teklif aldık, bunu ödeyebilir mi?” dedi.

'ın transfer listesinde yer alan genç ve yetenekli isimlerden biri olan Yeferson ile ilgili, kulübü 'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Santos kulübünün başkanı Jose Carlos dün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. por Esporte adlı bir televizyon programında konuşan Peres, "'den Soteldo için 17 milyon euro'luk bir teklif aldık" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş'ın 1.58 boyundaki sol kanat oyuncusu için teklif yapıp yapmadığıyla ilgili soruya ise "Bize ulaşan herhangi bir şey olmadı. Elbette iyi bir teklif gelirse değerlendiririz ama Beşiktaş bu kadar yüksek bir ücreti nasıl karşılayacak?" şeklinde yanıt verdi.

  1. 25.6.2019
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