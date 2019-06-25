Q7’den geri adım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Q7’den geri adım

Q7’den geri adım

Q7’den geri adım

'ta Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. 'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alınan , 'nun kendisi için bonservis ödememe kararı alması sebebiyle eski takımına da küstü.

'ta Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. 'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alınan , 'nun kendisi için bonservis ödememe kararı alması sebebiyle eski takımına da küstü. Tecrübeli oyuncu; Beşiktaş'ın alacaklarını ödeyip, bonservis bedeli almadan kendisini bırakmak istemediği için ayrılma kararını rafa kaldırdı.

  1. 25.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Q7’den geri adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN