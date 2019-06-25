Q7’den geri adım

Beşiktaş'ta Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. Avcı'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alınan Portekizli, Porto'nun kendisi için bonservis ödememe kararı alması sebebiyle eski takımına da küstü. Tecrübeli oyuncu; Beşiktaş'ın alacaklarını ödeyip, bonservis bedeli almadan kendisini bırakmak istemediği için ayrılma kararını rafa kaldırdı.