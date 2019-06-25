Q7’den geri adım
Beşiktaş'ta Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. Avcı'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alınan Portekizli, Porto'nun kendisi için bonservis ödememe kararı alması sebebiyle eski takımına da küstü.
Beşiktaş'ta Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. Avcı'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alınan Portekizli, Porto'nun kendisi için bonservis ödememe kararı alması sebebiyle eski takımına da küstü. Tecrübeli oyuncu; Beşiktaş'ın alacaklarını ödeyip, bonservis bedeli almadan kendisini bırakmak istemediği için ayrılma kararını rafa kaldırdı.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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Yorum
SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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