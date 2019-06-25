Meraş’a zam geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Meraş’a zam geldi

Meraş’a zam geldi

Meraş’a zam geldi

, Umut Meraş için 'la 2 milyon TL karşılığında anlaşmış, hatta siyah-beyazlılar 'un alması gereken 1 milyon TL'yi ödemeyi de kabul etmişti.

, Umut Meraş için 'la 2 milyon TL karşılığında anlaşmış, hatta siyah-beyazlılar 'un alması gereken 1 milyon TL'yi ödemeyi de kabul etmişti. Fakat Bursaspor'un yeni başkanı 'ın rakamı 5 milyon TL'ye çıkardığı iddia edildi.

  1. 25.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meraş’a zam geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN