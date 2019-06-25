Meraş’a zam geldi

Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'la 2 milyon TL karşılığında anlaşmış, hatta siyah-beyazlılar Boluspor'un alması gereken 1 milyon TL'yi ödemeyi de kabul etmişti. Fakat Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan'ın rakamı 5 milyon TL'ye çıkardığı iddia edildi.