Fikret Orman: Quaresma gidebilir
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Quaresma hakkında da konuşan Orman, “Gerçekleri açıklayacaksa, gelsin açıklasın, bizim gizli bir şeyimiz yok. Gelince ayrılmak istiyorsa ayrılır, yapacağımız görüşmelerle alakalı. Ama yalan haber üzerine konuşmuş” ifadelerini kullandı.
KULÜPTE PUSU KÜLTÜRÜ HAKİM
Beşiktaş taraftarının "Paralar nerede" diye tepki göstermesine cevap veren Orman şunları söyledi: "Biz kayyuma giderken Beşiktaş'a sahip çıktık ve aldık. 'Beşiktaş bitti, sonuna geldi' derken biz yeni bir sayfa açtık ve dünyanın en güzel statlarından birini yaptık, tesislerin her tarafına yatırım yaptık. 200 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Forma satışında, sponsorda rekor kırdık. Biz Beşiktaş'ı 330 milyon dolarlık bir borçla aldık. Hem o borcu finanse edip, hem de bunları yapabilmek müthiş özveri gerektiren bir şey. Beşiktaş'ta pusu kültürü var, iktidar savaşları oluyor. Mayıs ayında da kongremiz vardı. İnternet sayfaları kurdurarak taraftarlarımızı yönlendirmeye çalıştılar.
STADI UMUT'LA YAPTIK
Benim ve yönetimimin üzerine gidildi. Biz çalışıp daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beşiktaşlılar bizim Beşiktaş'a neler kattığımızı biliyor. Son 2 sezondaki sonuçlardan memnun değiller. Biz de memnun değiliz, zaten Şenol hoca da memnun olmadığını söylemişti. Biz Umut Güner'le beraber stadyumu yaptık. Büyük emekleri var. Açılış gününde Cumhurbaşkanımız geldiğinde Umut'a da teşekkür etmiştim. Sonradan transferde 3 yıl birlikte çalıştık. Aboubakar, Talisca, Babel, Pepe gibi başarılı transferlerde Umut vardı. Çok önemli işlerde çalıştık. 'Umut'u transferden aldı' diyorlar. Şu anda da beraber götürüyoruz. Umut'u bir yerden aldığımız yok. Futbolda profesyonelliğe dönmek istiyoruz. Umut'u görevden aldığımız yok.
FABRI İLE İLGİLENMİYORUZ
Gelecek sezon da kalemizde Karius olacak. 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödüyoruz, kendisi de 2 milyon euro alıyor.
Fabri'yi transfer etsek prosedür gereği kulübüde oturamayacak. Ya tribüne çıkacak ya evine gidecek. Para verip adamı tribünde oturtamayız. O imkanımızla forvet alırız.
DORUKHAN'A TEKLİF YOK
Orman, "Dorukhan ile ilgili bana gelen hiç teklif yok. 20-30 milyonlar da hoş değil. Sosyal medya, gazetelerdeki haberler hoş değil. Vida için de oldu, 35 verdiler falan. Dorukhan ile alakalı da yazılı teklif görmedim. Rivayetler dolaşıyor" dedi.
KAGAWA'NIN HAYALİ LA LIGA
Orman, geçen sezonun 2. yarısında Dortmund'dan kiralanan Kagawa'yı kadroya katmak istediklerini söyledi. Japon oyuncunun La Liga'ya gitme hayalinin peşinde olduğunu vurgulayan başkan, "Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama onun İspanya hayali var. Temmuzta bir daha görüşeceğiz, İspanya'da bir kulüp bulursa oraya gidebilir" diye konuştu.
BAŞAKŞEHİR'DEN OYUNCU ALMAYACAĞIZ
Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmadıklarını belirten Orman, ''Abdullah hocanın böyle bir talebi yok, bizim de böyle bir niyetimiz yok. Göksel Gümüşdağ bizim çok yakın dostumuzdur. Abdullah hoca ile 5 yıllık kontratları varken sözleşmelerini feshettiler. Bizim o camiadan bir talebimiz, onlar istemeden olmaz. Onlarla görüştüğümüz tek oyuncu yok'' dedi.
BURAK BURADA BIRAKIR
Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a gelen ve Serie A takımlarından Lecce'nin transfer etmek istediği Burak Yılmaz için Başkan Fikret Orman'dan açıklama geldi. Golcü futbolcuya teklif olduğunu belirten Orman, ''Burak kariyerini burada bitirmek üzerine geldi. Müthiş Beşiktaşlı, müthiş profesyonel, futbol kariyerini de burada bitirecek, anlaşmamız öyle. Teklif geldi ama bizim açımızdan tatmin edici değil. Bizim açımızdan görüşülebilir bir şey değil. Ama tabii ki bizim oyuncumuza teklif gelmesi hoş bir şey'' ifadelerini kullandı.
CENK İLE GÖRÜŞTÜM
Cenk Tosun ile geri dönüş için görüştüğünü kaydeden Fikret Orman, "Biz Beşiktaş'ın menfaati açısından bakarız. Buna Cenk Tosun da dahil olarak bakıyoruz. O da çok gitmek istedi ve o yüzden transferi oldu. Cenk bizim evladımız, bizim maçlarımıza da geliyor, hiç gitmedi gibi zaten. Dönmek isterse burası onun evi, hemen döner. Ben kendisiyle konuştum, biraz daha Avrupa'da oynamak istediğini ifade etti" dedi.
12 MİLYON TL ALACAK
Güneş'in ayrılmasından sonra birçok hoca gündeme geldiğini belirten Orman, "Çok mutlu olduğumuz, çok içimize sinerek, çok da doğru yaptığımız bir icraatle Abdullah hoca ile imza attık. 10-15 dakikalık görüşmeden sonra anlaşmayı yaptık. Sözleşmesinde tazminat maddesi yok. Yılda 12 milyon TL alacak" dedi.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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