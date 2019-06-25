Burak Yılmaz’a Adalı’dan pres
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı. Lecce'nin sportif direktörü Meluso ile bir araya gelen Adalı'nın, ardından Burak Yılmaz'la görüştüğü ve "Ne düşünüyorsun?" diye sorduğu ortaya çıktı. Burak'ın ise "İtalya'da oynamak her oyuncunun hayalidir ama Beşiktaş benim çocukluğumun takımı. Git derseniz giderim, kal derseniz kalırım" yanıtını verdiği öğrenildi.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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