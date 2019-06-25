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25 Haziran 2019, Salı
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’a Adalı’dan pres

Burak Yılmaz’a Adalı’dan pres

İkinci Başkanı , tecrübeli forvet 'ı yakın markaja aldı.

İkinci Başkanı , tecrübeli forvet 'ı yakın markaja aldı. Lecce'nin sportif direktörü Meluso ile bir araya gelen Adalı'nın, ardından Burak Yılmaz'la görüştüğü ve "Ne düşünüyorsun?" diye sorduğu ortaya çıktı. Burak'ın ise "'da oynamak her oyuncunun hayalidir ama Beşiktaş benim çocukluğumun takımı. Git derseniz giderim, kal derseniz kalırım" yanıtını verdiği öğrenildi.

  1. 25.6.2019
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