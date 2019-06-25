Burak Yılmaz’a Adalı’dan pres

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı. Lecce'nin sportif direktörü Meluso ile bir araya gelen Adalı'nın, ardından Burak Yılmaz'la görüştüğü ve "Ne düşünüyorsun?" diye sorduğu ortaya çıktı. Burak'ın ise "İtalya'da oynamak her oyuncunun hayalidir ama Beşiktaş benim çocukluğumun takımı. Git derseniz giderim, kal derseniz kalırım" yanıtını verdiği öğrenildi.