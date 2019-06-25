Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık!
Beşiktaş'ta beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlıların futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı. Halilagic, Beşiktaş'tan ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Beşiktaş'ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı.
Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
- 25.06.2019
- Güncelleme: 25.06.2019 21:32
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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