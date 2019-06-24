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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Umut Meraş tıkandı

Umut Meraş tıkandı

'ın istediği sol bek Umut için ile görüşmeler yapılıyordu. Bursa'nın yeni başkanı , transferle ilgili konuştu.

'ın istediği sol bek Umut için ile görüşmeler yapılıyordu. Bursa'nın yeni başkanı , transferle ilgili konuştu. Mestan, "Beşiktaş ile anılan Umut Meraş şu an kulübümüzün futbolcusudur. Eski başkan pazarlık yapmış ancak görüşmeler durduruldu. Futbolcularımızla tekrardan görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

  1. 24.6.2019
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