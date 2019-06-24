Umut Meraş tıkandı

Beşiktaş'ın istediği sol bek Umut için Bursa ile görüşmeler yapılıyordu. Bursa'nın yeni başkanı Mesut Mestan, transferle ilgili konuştu. Mestan, "Beşiktaş ile anılan Umut Meraş şu an kulübümüzün futbolcusudur. Eski başkan pazarlık yapmış ancak görüşmeler durduruldu. Futbolcularımızla tekrardan görüşeceğiz" ifadesini kullandı.