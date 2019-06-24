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24 Haziran 2019, Pazartesi
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yaklaşıyor

Tyler Boyd yaklaşıyor

'ın gündemindeki için Avcı'nın olumlu rapor verdiği bildirildi.

'ın gündemindeki için Avcı'nın olumlu rapor verdiği bildirildi. Kiralık oynadığı A.Gücü'nde 6 gol ve 4 asistlik performans gösteren 24 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş'ın Guimaraes'e 2 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Amerikalı oyuncuya da yıllık 750 bin euro verilerek ikna edilmesine yaklaşıldığı bildirildi.

  1. 24.6.2019
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