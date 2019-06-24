Tyler Boyd yaklaşıyor

Beşiktaş'ın gündemindeki Tyler Boyd için Avcı'nın olumlu rapor verdiği bildirildi. Kiralık oynadığı A.Gücü'nde 6 gol ve 4 asistlik performans gösteren 24 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş'ın Guimaraes'e 2 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Amerikalı oyuncuya da yıllık 750 bin euro verilerek ikna edilmesine yaklaşıldığı bildirildi.