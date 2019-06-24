Tyler Boyd yaklaşıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Tyler Boyd için Avcı'nın olumlu rapor verdiği bildirildi.
Beşiktaş'ın gündemindeki Tyler Boyd için Avcı'nın olumlu rapor verdiği bildirildi. Kiralık oynadığı A.Gücü'nde 6 gol ve 4 asistlik performans gösteren 24 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş'ın Guimaraes'e 2 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Amerikalı oyuncuya da yıllık 750 bin euro verilerek ikna edilmesine yaklaşıldığı bildirildi.
- 24.6.2019
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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