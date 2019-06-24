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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Soteldo: Kalmak istiyorum

Soteldo: Kalmak istiyorum

’ın listesinde bulunduğu belirtilen Venezuelalı kanat oyuncusu , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'ın listesinde bulunduğu belirtilen Venezuelalı kanat oyuncusu , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Santos'un oyuncusuyum. 1-2 yıl daha burada kalıp ardından hayalim olan Avrupa'ya transfer olmak istiyorum'' sözlerini kullandı. Soteldo ile ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

  1. 24.6.2019
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