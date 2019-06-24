Soteldo: Kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Venezuelalı kanat oyuncusu Yeferson Soteldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Santos'un oyuncusuyum. 1-2 yıl daha burada kalıp ardından hayalim olan Avrupa'ya transfer olmak istiyorum'' sözlerini kullandı. Soteldo ile Real Madrid ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.