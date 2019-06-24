Soteldo: Kalmak istiyorum
Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Venezuelalı kanat oyuncusu Yeferson Soteldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Venezuelalı kanat oyuncusu Yeferson Soteldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Santos'un oyuncusuyum. 1-2 yıl daha burada kalıp ardından hayalim olan Avrupa'ya transfer olmak istiyorum'' sözlerini kullandı. Soteldo ile Real Madrid ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
- 24.6.2019
-
Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
-
Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
-
Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Soteldo: Kalmak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.