Q7 güncelleme kurbanıymış!

Instagram'da Beşiktaş'ı takipten çıkaran Quaresma bunu kendisinin yapmadığını açıkladı. Portekizli: "Telefonumdaki bir güncelleme yüzünden instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım."