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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Q7 güncelleme kurbanıymış!

Q7 güncelleme kurbanıymış!

'da 'ı takipten çıkaran bunu kendisinin yapmadığını açıkladı.

'da 'ı takipten çıkaran bunu kendisinin yapmadığını açıkladı. Portekizli: "Telefonumdaki bir güncelleme yüzünden instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım."

  1. 24.6.2019
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