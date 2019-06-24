Q7 güncelleme kurbanıymış!
Instagram'da Beşiktaş'ı takipten çıkaran Quaresma bunu kendisinin yapmadığını açıkladı.
- 24.6.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
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hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
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CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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