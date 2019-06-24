‘Haber bekliyoruz’
Kartal, Burak için Lecce'ye olumsuz yanıt verse de İtalyanlar transferi konuşmaya devam ediyor.
Kartal, Burak için Lecce'ye olumsuz yanıt verse de İtalyanlar transferi konuşmaya devam ediyor. Lecce sportif direktörü Meluso, La Gazzetta Dello Sport'a yaptığı açıklamada "Kesin cevap bekliyoruz. Bir süredir oyuncu ile görüşüyorduk. Şimdi de kulüp yönetimi ile tanıştık. Şimdi oyuncunun menajeri ile Beşiktaş son konuşmaları yapıyor" dedi.
KRAL TATİLDE DE TAM FORMUNDA
Adı Lecce ile anılan Burak Yılmaz, tatilde de çalışmaya tam gaz devam ediyor. Usta krampon, dün sosyal medya hesabı instagram'dan hikaye paylaşımı yaptı. Spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan siyah-beyazlı yıldız, bir de 'güç' emojisi koyarak formunda olduğunu gösterdi. Kral'ın hikayesi pek çok yorum ve beğeni aldı.
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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