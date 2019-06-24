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24 Haziran 2019, Pazartesi
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’a ikili kıskaç!

Güven Yalçın’a ikili kıskaç!

'ın bir başka genç ismi 'la ilgili de bir iddiası geldi. gazetesi, ve Espanyol'un Güven için yarıştığını yazdı.

'ın bir başka genç ismi 'la ilgili de bir iddiası geldi. gazetesi, ve Espanyol'un Güven için yarıştığını yazdı. Haberde "Daha sadece 20 yaşında. Genç olduğu için iki kulüp de yakından ilgileniyor. 'de mutlu bir sezon geçirdi. İki kulüpte de oynayabilecek bir '9' numara" denildi.

  1. 24.6.2019
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