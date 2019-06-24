Güven Yalçın’a ikili kıskaç!

Kartal'ın bir başka genç ismi Güven Yalçın'la ilgili de bir transfer iddiası geldi. İspanyol Sport gazetesi, Real Betis ve Espanyol'un Güven için yarıştığını yazdı. Haberde "Daha sadece 20 yaşında. Genç olduğu için iki kulüp de yakından ilgileniyor. Türkiye'de mutlu bir sezon geçirdi. İki kulüpte de oynayabilecek bir '9' numara" denildi.