Güven Yalçın’a ikili kıskaç!
Kartal'ın bir başka genç ismi Güven Yalçın'la ilgili de bir transfer iddiası geldi. İspanyol Sport gazetesi, Real Betis ve Espanyol'un Güven için yarıştığını yazdı.
Kartal'ın bir başka genç ismi Güven Yalçın'la ilgili de bir transfer iddiası geldi. İspanyol Sport gazetesi, Real Betis ve Espanyol'un Güven için yarıştığını yazdı. Haberde "Daha sadece 20 yaşında. Genç olduğu için iki kulüp de yakından ilgileniyor. Türkiye'de mutlu bir sezon geçirdi. İki kulüpte de oynayabilecek bir '9' numara" denildi.
- 24.6.2019
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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