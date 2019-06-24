‘Fener’e attığım gol çok özeldi’

Beşiktaş'ta 1988-89 sezonunda forma giyen Les Ferdinand, kariyerinde F.Bahçe'ye attığı golü unutamadığını anlattı: "Rakip sahada bir pas aldım. Birkaç oyuncuyu çalımladım. Ceza alanına girdim ve kaleci Schumacher'in altından yuvarladım. Özel bir gol olduğunu hatırlıyorum."