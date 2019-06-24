‘Fener’e attığım gol çok özeldi’ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ‘Fener’e attığım gol çok özeldi’

‘Fener’e attığım gol çok özeldi’

‘Fener’e attığım gol çok özeldi’

'ta 1988-89 sezonunda forma giyen , kariyerinde F.Bahçe'ye attığı golü unutamadığını anlattı.

'ta 1988-89 sezonunda forma giyen , kariyerinde F.Bahçe'ye attığı golü unutamadığını anlattı: "Rakip sahada bir pas aldım. Birkaç oyuncuyu çalımladım. Ceza alanına girdim ve kaleci Schumacher'in altından yuvarladım. Özel bir gol olduğunu hatırlıyorum."

  1. 24.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Fener’e attığım gol çok özeldi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN