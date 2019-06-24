Dorukhan’a 14 milyon

Geçen sezon başında Eskişehirspor'dan 150 bin euro'ya transfer edilen Dorukhan Toköz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'taki performansıyla milli takıma yükselen ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalyan devi Milan'ın teklifte bulunduğu kaydedildi. Çizme ekibinin, Dorukhan için 11 milyon euro artı 3 milyon euro başarı bonusu teklif ettiği ileri sürüldü. Görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, Dorukhan için 15 milyon euro fiyat çeken yönetimin 14 milyona razı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Kulübü memnun edecek bir teklif olursa satılsın" dediği Dorukhan, geride bıraktığımız sezon 25 maça çıkıp 3 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı. Genç krampon, milli takımın EURO 2020 elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmada da 1 gol, 1 asist yaptı.