Dieng istememiş!

Dış basın Avusturya ekibi Wacker Innsbruck'ta kiralık olarak forma giyen Başakşehirli Cheikhou Dieng'i Beşiktaş'ın istediğini yazmıştı. Dün çıkan haberlere göre ise 25 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusunun siyah-beyazlı takım yerine Bulgaristan ekibi Ludogorest'i seçtiği ifade edildi.