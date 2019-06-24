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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Dieng istememiş!

Dieng istememiş!

ekibi 'ta kiralık olarak forma giyen 'i 'ın istediğini yazmıştı.

ekibi 'ta kiralık olarak forma giyen 'i 'ın istediğini yazmıştı. Dün çıkan haberlere göre ise 25 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusunun siyah-beyazlı takım yerine ekibi Ludogorest'i seçtiği ifade edildi.

  1. 24.6.2019
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