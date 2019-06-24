Dieng istememiş!
Dış basın Avusturya ekibi Wacker Innsbruck'ta kiralık olarak forma giyen Başakşehirli Cheikhou Dieng'i Beşiktaş'ın istediğini yazmıştı.
Dış basın Avusturya ekibi Wacker Innsbruck'ta kiralık olarak forma giyen Başakşehirli Cheikhou Dieng'i Beşiktaş'ın istediğini yazmıştı. Dün çıkan haberlere göre ise 25 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusunun siyah-beyazlı takım yerine Bulgaristan ekibi Ludogorest'i seçtiği ifade edildi.
- 24.6.2019
-
Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
-
Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
-
Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Dieng istememiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.