Caldirola işi zora girdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Caldirola işi zora girdi

Caldirola işi zora girdi

Caldirola işi zora girdi

Daha sezonu başlamadan sol stoper aramaya başlayan 'a listede yer alan 3 isimden birisi olan 'dan kötü haber geldi.

Daha sezonu başlamadan sol stoper aramaya başlayan 'a listede yer alan 3 isimden birisi olan 'dan kötü haber geldi. kulübü Benevento, teknik direktör Filippo İnzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gelen haberlere göre İtalyan teknik adam da tecrübeli stoperin takımda tutulmasını istedi.

  1. 24.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Caldirola işi zora girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN