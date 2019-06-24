Caldirola işi zora girdi

Daha transfer sezonu başlamadan sol stoper aramaya başlayan Beşiktaş'a listede yer alan 3 isimden birisi olan Luca Caldirola'dan kötü haber geldi. İtalyan kulübü Benevento, teknik direktör Filippo İnzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gelen haberlere göre İtalyan teknik adam da tecrübeli stoperin takımda tutulmasını istedi.