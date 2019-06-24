Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Yetenek var ama..."
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Türkiye’de yetenekli oyuncular var ama eğitim sıkıntılı” dedi ve ekledi: “Almanya’nın en yetenekli 2 oyuncusu Türk. Çünkü eğitim iyi.”
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye'nin yetenekli genç futbolcu anlamında sıkıntısı bulunmadığını belirtti. İstanbul'da özel bir üniversitede yapılan "Nuri Şahin: My Master Game Plan" etkinliğine katılan Abdullah Avcı, doğru yönlendirme ile Türkiye'deki yetenekli genç futbolcuların önemli yerlere gelebileceğini aktardı. "Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok." açıklamasında bulunan Avcı, "Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Milli Takımı'na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü Almanya'nın sistemi çok iyi. Almanya'da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya'da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitim de veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa, başka bir meslekte gelişiyor. Biz de Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz." ifadelerini kullandı.
YÖNETİMDEN ROMAN'A VETO
Abdullah Avcı ile Beşiktaş yönetimi arasındaki ilk görüş ayrılığı yaşandı… Fenerbahçe'den ayrılan Roman Neustadter'i Başakşehir'e isteyen Avcı, Rus oyuncunun Beşiktaş'a transfer edilmesi talebinde bulunmuştu. Serdal Adalı ise Avcı'ya bunun olmayacağını söyledi. Başkan Fikret Orman da Isimat-Mirin ve Roco'nun beraber ayrılması durumunda Roman'ı alabileceklerini Avcı'ya iletti.
'BİR DE 2. KALECİ ALALIM'
Avcı'dan sürpriz bir talep geldi… Geçen sezon Karius'un yetersiz olduğu dönemde bile Utku'ya güvenmediği için Alman kaleci ile devam eden Şenol Güneş'in fikrine destek çıktı. Utku'nun takımın ikinci kalecisi olacak yeterliliğinin olmadığına karar veren Avcı, daha hazır bir ikinci kaleci transfer edilmesini istedi.
- 24.6.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
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hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Toplam 1
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CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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