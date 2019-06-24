Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Yetenek var ama..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye'nin yetenekli genç futbolcu anlamında sıkıntısı bulunmadığını belirtti. İstanbul'da özel bir üniversitede yapılan "Nuri Şahin: My Master Game Plan" etkinliğine katılan Abdullah Avcı, doğru yönlendirme ile Türkiye'deki yetenekli genç futbolcuların önemli yerlere gelebileceğini aktardı. "Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok." açıklamasında bulunan Avcı, "Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Milli Takımı'na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü Almanya'nın sistemi çok iyi. Almanya'da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya'da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitim de veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa, başka bir meslekte gelişiyor. Biz de Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz." ifadelerini kullandı.



YÖNETİMDEN ROMAN'A VETO

Abdullah Avcı ile Beşiktaş yönetimi arasındaki ilk görüş ayrılığı yaşandı… Fenerbahçe'den ayrılan Roman Neustadter'i Başakşehir'e isteyen Avcı, Rus oyuncunun Beşiktaş'a transfer edilmesi talebinde bulunmuştu. Serdal Adalı ise Avcı'ya bunun olmayacağını söyledi. Başkan Fikret Orman da Isimat-Mirin ve Roco'nun beraber ayrılması durumunda Roman'ı alabileceklerini Avcı'ya iletti.



'BİR DE 2. KALECİ ALALIM'

Avcı'dan sürpriz bir talep geldi… Geçen sezon Karius'un yetersiz olduğu dönemde bile Utku'ya güvenmediği için Alman kaleci ile devam eden Şenol Güneş'in fikrine destek çıktı. Utku'nun takımın ikinci kalecisi olacak yeterliliğinin olmadığına karar veren Avcı, daha hazır bir ikinci kaleci transfer edilmesini istedi.