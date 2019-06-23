Umut Güner pusuda
Umut? Meraş'ın transferinde geri adım atan Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner ikinci hamle için doğru zamanı kolluyor.
Umut? Meraş'ın transferinde geri adım atan Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner ikinci hamle için doğru zamanı kolluyor. Bursaspor'un fiyat arttırması üzerine transferden vazgeçen siyah-beyazlılarda yönetici Güner, "Bütün kapılar kapanmadı, beklemedeyiz" ifadesini kullandı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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