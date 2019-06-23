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23 Haziran 2019, Pazar
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pusuda

Umut Güner pusuda

Umut? Meraş'ın transferinde geri adım atan 'ta yönetici ikinci hamle için doğru zamanı kolluyor.

Umut? Meraş'ın transferinde geri adım atan 'ta yönetici ikinci hamle için doğru zamanı kolluyor. 'un fiyat arttırması üzerine transferden vazgeçen siyah-beyazlılarda yönetici Güner, "Bütün kapılar kapanmadı, beklemedeyiz" ifadesini kullandı.

  1. 23.6.2019
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