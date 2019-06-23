Soteldo onaylandı!

Beşiktaş yönetimi kanat transferine hız verdi. Gökhan Keskin, üç yıl önce önerdiği Yeferson Soteldo'yu kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Venezuelalı 21 yaşındaki oyuncunun hem başarı hem de yatırım amaçlı olarak alınması bekleniyor. Piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Soteldo için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacak. Başarılı futboluya, sağ kanatta ve forvet arkasında görev yapabilmesi sebebiyle Abdullah Avcı'nın da onay verdiği öğrenildi.