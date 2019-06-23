Soteldo onaylandı!
Beşiktaş yönetimi kanat transferine hız verdi. Gökhan Keskin, üç yıl önce önerdiği Yeferson Soteldo'yu kaçırmamaları gerektiğini söyledi.
Beşiktaş yönetimi kanat transferine hız verdi. Gökhan Keskin, üç yıl önce önerdiği Yeferson Soteldo'yu kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Venezuelalı 21 yaşındaki oyuncunun hem başarı hem de yatırım amaçlı olarak alınması bekleniyor. Piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Soteldo için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacak. Başarılı futboluya, sağ kanatta ve forvet arkasında görev yapabilmesi sebebiyle Abdullah Avcı'nın da onay verdiği öğrenildi.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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