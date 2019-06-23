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23 Haziran 2019, Pazar
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Soteldo onaylandı!

Soteldo onaylandı!

yönetimi kanat transferine hız verdi. , üç yıl önce önerdiği 'yu kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

yönetimi kanat transferine hız verdi. , üç yıl önce önerdiği 'yu kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Venezuelalı 21 yaşındaki oyuncunun hem başarı hem de yatırım amaçlı olarak alınması bekleniyor. Piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Soteldo için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacak. Başarılı futboluya, sağ kanatta ve forvet arkasında görev yapabilmesi sebebiyle 'nın da onay verdiği öğrenildi.

  1. 23.6.2019
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