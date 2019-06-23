Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yolları ayrılmak üzere.. Başkan Fikret Orman'a, instagram hesabı üzerinden yanıt veren Quaresma "Gitmemi istiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeterli. Yakında tüm gerçekleri açıklayacağım" demişti.
Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yolları ayrılmak üzere.. Başkan Fikret Orman'a, instagram hesabı üzerinden yanıt veren ve "Gitmemi istiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeterli. Yakında tüm gerçekleri açıklayacağım" diyerek ayrılık sinyali veren yıldız futbolcu için yapılan "Quaresma gitsin mi, kalsın mı?" anketinde ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Ankete katılanların %73'ü "Gönderilsin" yönünde oy kullanırken, Portekizli oyuncunun kalmasını isteyenlerin yüzdesi ise %27'de kaldı.
PORTO ŞAŞIRTTI
Quaresma'nın aklını eski kulübü Porto karıştırıyor. Siyah-beyazlılar Q7'yi göndermeye sıcak bakarken, Portekizli de ülkesine dönmek istiyor. Beşiktaş yönetimi alacaklarını bırakmasını ya da bonservis bedeli getirmesini istiyor. Q7 ise ne bonservis getirebiliyor, ne de alacaklarını bırakıyor. Porto'nun, "Al bonservisini gel" demesi Q7'yi etkilemiş durumda.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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