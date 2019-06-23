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23 Haziran 2019, Pazar
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’li uçuyor

Medel’li Şili uçuyor

'da düzenlenen 46. 'nın C Grubu ikinci maçında ile Ekvador karşılaştı. Mücadeleyi kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve biletini aldı.

'da düzenlenen 46. 'nın C Grubu ikinci maçında ile Ekvador karşılaştı. Mücadeleyi kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve biletini aldı. Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan , 90 dakika oynadı.

  1. 23.6.2019
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