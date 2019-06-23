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23 Haziran 2019, Pazar
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’in gitmesi ’yı rahatlattı

Larin’in gitmesi Abdullah Avcı’yı rahatlattı

Avcı, geldiği kampta görmek istemediğini söylediği 'in gönderilmesiyle rahatladı.

Avcı, geldiği kampta görmek istemediğini söylediği 'in gönderilmesiyle rahatladı. Siyah-beyazlılar Kanadalı forvetini, Zulte Waragem'e 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. ekibi Larin'in aldığı yıllık 1.6 milyon euro'nun 600 bin euro'sunu ödeyecek. şimdi aynı şekilde Aras Özbiliz'in de kiralama yoluyla gönderilmesini bekliyor.

  1. 23.6.2019
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