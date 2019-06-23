Larin’in gitmesi Abdullah Avcı’yı rahatlattı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk gün kampta görmek istemediğini söylediği Larin'in gönderilmesiyle rahatladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk gün kampta görmek istemediğini söylediği Larin'in gönderilmesiyle rahatladı. Siyah-beyazlılar Kanadalı forvetini, Zulte Waragem'e 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Belçika ekibi Larin'in aldığı yıllık 1.6 milyon euro'nun 600 bin euro'sunu ödeyecek. Abdullah Avcı şimdi aynı şekilde Aras Özbiliz'in de kiralama yoluyla gönderilmesini bekliyor.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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