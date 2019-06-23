Beşiktaş'tan Sinan Bolat sürprizi
Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan transfer toplantısı sonrası listedeki futbolcuları için girişimler de başladı.
Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan transfer toplantısı sonrası listedeki futbolcuları için girişimler de başladı. Beşiktaş'ın kaleci transferinde Antwerp forması giyen Sinan Bolat'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Belçika basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Sinan Bolat'ı transfer etmek istiyor. Antwerp'te başarılı performans sergileyerek Milli Takım'a kadar yükselen Sinan Bolat'ın şu anda tatilde olduğu ve transfer konusunda kararını tatilden sonra vereceği belirtildi. Belçika kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam eden kaleciyle yeni mukavele yapılmak istendiği vurgulandı.
Kariyerine? Genk'te başlayan Sinan Bolat, sırasıyla S. Liege, Porto, Kayseri, G.Saray, Club Brügge, Nacional, Arouca ve son olarak Royal Antwerp'te forma giydi. Tecrübeli eldiven, Milli Takım'da 12 maçta oynadı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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