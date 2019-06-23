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23 Haziran 2019, Pazar
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'tan sürprizi

Beşiktaş'tan Sinan Bolat sürprizi

'ta gelecek sezon çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda ile yapılan transfer toplantısı sonrası listedeki futbolcuları için girişimler de başladı.

'ta gelecek sezon çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda ile yapılan transfer toplantısı sonrası listedeki futbolcuları için girişimler de başladı. Beşiktaş'ın kaleci transferinde Antwerp forması giyen 'ı gündemine aldığı öne sürüldü. basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Sinan Bolat'ı transfer etmek istiyor. Antwerp'te başarılı performans sergileyerek 'a kadar yükselen Sinan Bolat'ın şu anda tatilde olduğu ve transfer konusunda kararını tatilden sonra vereceği belirtildi. Belçika kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam eden kaleciyle yeni mukavele yapılmak istendiği vurgulandı.

Kariyerine? Genk'te başlayan Sinan Bolat, sırasıyla S. Liege, Porto, , G.Saray, Club Brügge, Nacional, Arouca ve son olarak Royal Antwerp'te forma giydi. Tecrübeli eldiven, Milli Takım'da 12 maçta oynadı.

  1. 23.6.2019
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