Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a izin yok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a izin yok

'tan 'a izin yok

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a izin yok

’ın menajeri Solo, Lecce yaptığı açıklamada, “, Lecce’ye Burak’ı satmayacağını söyledi ve görüşmeler bitti” dedi.

'ta çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hafta başından bu yana konuşulan ", Lecce ile anlaştı; 'ya gidiyor" haberlerine son noktayı milli yıldızın menajeri koydu. İtalyan yetkililerin Beşiktaş kulübünün önünde fotoğraflarının çekilmesi ve bu görüşmelerin yöneticiler tarafından doğrulmasının ardından, Burak için camiada "Buraya kadar geldiklerine göre, yönetim onu satmaya kararlı" yorumları sesli bir şekilde dile getirmeye başlanmıştı.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU
Siyah-beyazlı forvet transferiyle ilgili olarak bugüne kadar sessizliğini korudu. Burak Yılmaz'ın transferi konusunda dün menajerinden açıklama geldi. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Beşiktaş'ın Lecce'den gelen teklifi kabul etmediğini ve görüşmelerin durduğunu açıkladı. Lecce Başkanı'nın resmen "Burak'ı kadromuzda görmek istiyoruz" dediği ve 'da görüşmelerde bulunduğu Burak Yılmaz için Beşiktaş yönetimi de son kararını verdi.

ARAYIŞLAR BAŞLADI
Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen milli futbolcunun Beşiktaş tarafından da gönderilmek istenmediği belirtildi. Burak'ın menajeri Necdet Ergezen, Solo Lecce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Lecce kulübüne Burak'ı satmayacağını söyledi ve görüşmeler bitti" dedi. Larin'in de Zulte Waragem'e kiralanmasının ardından Beşiktaş yönetimi yeniden bir golcü oyuncu arayışına girdi. 'nın Burak ve Güven'in yanına gol vuruşları iyi olan bir forvet talep ettiği öğrenildi.

  1. 23.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a izin yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN