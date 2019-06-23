Ahmet Ürkmezgil: 1 haftadır Abdullah Avcı'yı görmedim
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı için “O kadar yoğun çalışıyor ki, yüzünü bile göremiyoruz” dedi.
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, sansasyonel olmaktan uzak ve takıma yararlı oyuncuları transfer etmek için çalıştıklarını söyledi. İstanbulspor Kulübünün düzenlediği yemeğe katılan Ürkmezgil şöyle konuştu: "Bir haftadır Abdullah Avcı'nın yüzünü görmedim. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Avcı'nın elinde bir liste var. Bizim oyuncu izleme ekibimizin tespit ettiği oyuncular var. Sansasyonel olmaktan uzak takıma yararlı oyuncuları bulmak için çok başarılı bir yol izleyeceklerine inanıyorum. Transfer biraz da şans işi, inşallah iyi olur."
Ürkmezgil, teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini belirterek şöyle devam etti: "Abdullah Avcı ile gerçekten inanarak imzaladık. Tüm yönetim kurulu oy birliği ile Abdullah Avcı'da karar kıldı. Biz Şenol hoca ile de 4 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalıştık. Abdullah hoca bizim çalışma şartlarımıza ve mantalitemize uyuyordu. Bizim onu takdir edip, sevmemizin dışında o da Beşiktaş kulübünü çok çalışacağı bir ortam olarak görüyor. Bu karşılıklı duygudan sonra Abdullah Avcı'nın çok başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Ahmet Ürkmezgil: 1 haftadır Abdullah Avcı'yı görmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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