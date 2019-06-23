Ahmet Ürkmezgil: 1 haftadır Abdullah Avcı'yı görmedim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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: 1 haftadır 'yı görmedim

Ahmet Ürkmezgil: 1 haftadır Abdullah Avcı'yı görmedim

Beşiktaşlı yönetici , için “O kadar yoğun çalışıyor ki, yüzünü bile göremiyoruz” dedi.

Beşiktaşlı yönetici , sansasyonel olmaktan uzak ve takıma yararlı oyuncuları etmek için çalıştıklarını söyledi. İstanbulspor Kulübünün düzenlediği yemeğe katılan Ürkmezgil şöyle konuştu: "Bir haftadır 'nın yüzünü görmedim. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Avcı'nın elinde bir liste var. Bizim oyuncu izleme ekibimizin tespit ettiği oyuncular var. Sansasyonel olmaktan uzak takıma yararlı oyuncuları bulmak için çok başarılı bir yol izleyeceklerine inanıyorum. Transfer biraz da şans işi, inşallah iyi olur."

Ürkmezgil, teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini belirterek şöyle devam etti: "Abdullah Avcı ile gerçekten inanarak imzaladık. Tüm yönetim kurulu oy birliği ile Abdullah Avcı'da karar kıldı. Biz Şenol hoca ile de 4 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalıştık. Abdullah hoca bizim çalışma şartlarımıza ve mantalitemize uyuyordu. Bizim onu takdir edip, sevmemizin dışında o da kulübünü çok çalışacağı bir ortam olarak görüyor. Bu karşılıklı duygudan sonra Abdullah Avcı'nın çok başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 23.6.2019
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