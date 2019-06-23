Abdullah Avcı listesini 150 kişiden 18’e indirdi
Beşiktaş’ta saha içinin yeni patronu Abdullah Avcı, eski ve yeni scout ekiplerinin raporlarını detaylı olarak inceleyerek hareket ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, geçmiş dönemdeki scout ekibinin hazırladığı liste üzerinden çalışıyor. Avcı ayrıca Başakşehir'de beraber çalıştığı scout ekibinin sunduğu listede yer alan oyuncuları da ince eleyip sık dokurken; Gökhan Keskin'in hazırladığı listeyi de enine boyuna inceliyor. Bu üç listenin harlanmasıyla Avcı'nın elinde yaklaşık 150 kişilik bir liste oluştu. Tecrübeli teknik adam bu listeyi sol stoper, sol bek, sağ bek, sağ ön ve sol ön ile forvete yapılacak takviyelerle 18 isme kadar indirdi. Her mevkiide 3 oyuncu belirledi. Listedeki rotasyon oyuncularının yerli, direkt oyuncuların ise yabancı olması dikkat çekiyor.
- 23.6.2019
-
Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
-
Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
-
Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Abdullah Avcı listesini 150 kişiden 18’e indirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.