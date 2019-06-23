Abdullah Avcı listesini 150 kişiden 18’e indirdi

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçmiş dönemdeki scout ekibinin hazırladığı liste üzerinden çalışıyor. Avcı ayrıca Başakşehir'de beraber çalıştığı scout ekibinin sunduğu listede yer alan oyuncuları da ince eleyip sık dokurken; Gökhan Keskin'in hazırladığı listeyi de enine boyuna inceliyor. Bu üç listenin harlanmasıyla Avcı'nın elinde yaklaşık 150 kişilik bir liste oluştu. Tecrübeli teknik adam bu listeyi sol stoper, sol bek, sağ bek, sağ ön ve sol ön ile forvete yapılacak takviyelerle 18 isme kadar indirdi. Her mevkiide 3 oyuncu belirledi. Listedeki rotasyon oyuncularının yerli, direkt oyuncuların ise yabancı olması dikkat çekiyor.