Umut Meraş hafta içinde imzayı atıyor

Beşiktaş yönetimi, Bursasporlu Umut Meraş'a önümüzdeki hafta imzayı attıracak. 23 yaşındaki sol bek için yeşil-beyazlı kulüple görüşmelerini sürdüren ve prensipte el sıkışan siyah-beyazlılar, Bursaspor'un kongresinin sona ermesini bekliyor. Umut transferi için ortada dolaşan 12-13 milyon TL'lik rakamların fazlasıyla yüksek olduğunu belirten Beşiktaş yönetimi, genç oyuncusu çok daha uygun şartlarda renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.