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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Umut Meraş hafta içinde imzayı atıyor

Umut Meraş hafta içinde imzayı atıyor

yönetimi, 'a önümüzdeki hafta imzayı attıracak. 23 yaşındaki sol bek için yeşil-beyazlı kulüple görüşmelerini sürdüren ve prensipte el sıkışan siyah-beyazlılar, 'un kongresinin sona ermesini bekliyor.

yönetimi, 'a önümüzdeki hafta imzayı attıracak. 23 yaşındaki sol bek için yeşil-beyazlı kulüple görüşmelerini sürdüren ve prensipte el sıkışan siyah-beyazlılar, 'un kongresinin sona ermesini bekliyor. Umut transferi için ortada dolaşan 12-13 milyon TL'lik rakamların fazlasıyla yüksek olduğunu belirten Beşiktaş yönetimi, genç oyuncusu çok daha uygun şartlarda renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.

  1. 22.6.2019
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