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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'a kancası

Tyler Boyd'a Beşiktaş kancası

çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen için kulübü ’e teklif yaptığı ortaya çıktı!

'ta harekatı tüm hızıyla sürüyor. Avcı'nın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, listesindeki isimlerden biri olan için resmen düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon 'in Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan ve gösterdiği performansla beğeni kazanan Tyler Boyd, F.Bahçe'nin ardından bu kez Beşiktaş'ın radarına girdi. Portekiz'in O Jogo gazetesi, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki forvet için kulübü Guimaraes'e teklif götürdüğünü, Portekiz ekibinin ise siyah-beyazlılardan 2 milyon euro istediğini belirtti.

1.7 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Beşiktaş'ın ile 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan 'li oyuncu Boyd için 2 milyon euro vermeyi fazla bulduğu ve 1.7 milyon euro önerdiği; gerekirse transfer için bir sene bekleyebileceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların sözleşmesinin bitimine bir sene kalan genç forvet için Portekiz ekibinden indirim beklediği, Portekiz ekibinin 2 milyonda diretmesi halinde ise Beşiktaş'ın Boyd için gelecek sezon devreye gireceği yazıldı. Hem hem de ABD pasaportu olan Tyler Boyd'a MLS'ten gelen cazip teklifler olduğu kaydedildi.


30 Aralık 1994'te Yeni Zelanda'da doğan Boyd aslen ABD vatandaşı. Yeni Zelandalı bir baba ve ABD'li bir annenin çocuğu olan 24 yaşındaki oyuncu, 10 yaşına kadar Kaliforniya'da yaşadı.

Yeni Zelanda altyaş kategorilerinde forma giyerken, 2013 U20 'nda 3 karşılaşmada yer aldı, A formasını da 5 kez terletti.

ABD vatandaşlığı bunun Boyd'un milli takım başvurusu 18 Mayıs 2019'da FIFA tarafından onaylandı ve yetenekli oyuncu ABD forması giymeye başladı. Boyd Amerika'nın da yer aldığı Gold Cup 2019'da da forma giyiyor.

Portekiz ekibi Vitoria de Guimaraes tarafından keşfedildi. İki sezon önce Tondela'da geçen sezonun ikinci yarısında da Ankaragücü'nde kiralık olarak kendini ispat etti.

  1. 22.6.2019
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