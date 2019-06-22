Serdar Adalı: Quaresma gerekirse gider!

Beşiktaş ile Ricardo Quaresma'nın yolları ayrılmak üzere... Başkan Orman'ın "Verin parasını, gönderin" söyleminin ardından "Beni istemiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeter, tatil dönüşü tüm gerçekleri açıklayacağım" diyen Quaresma ile ipler kopuyor. duhuliye.com'a konuşan İkinci Başkan Serdal Adalı "'Quaresma ay başında İstanbul'a gelecek, geldiğinde kendisiyle oturur konuşuruz. Hocamız takımda kalmasını isterse ona göre hareket ederiz, kadroda olmasını istemez ise de, gereğini yaparız. Bu takımın bir hocası var, transferler, kalacak veya gidecek oyuncular kendisinin raporu doğrultusunda şekilleniyor. Ben kimse için kalsın veya gitsin demem. Bizim görevimiz mevcut şartlar doğrultusunda, hocanın istediği takımı kurmaktır" ifadelerini kullandı.