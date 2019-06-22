Serdar Adalı: Quaresma gerekirse gider! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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: Quaresma gerekirse gider!

Serdar Adalı: Quaresma gerekirse gider!

İkinci Başkanı , yönetime rest çeken ’yla ilgili olarak “Hocamız kadroda istemezse gereği yapılır” diyerek Q7’nin gidebileceğini ima etti.

ile 'nın yolları ayrılmak üzere... Başkan Orman'ın "Verin parasını, gönderin" söyleminin ardından "Beni istemiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeter, tatil dönüşü tüm gerçekleri açıklayacağım" diyen Quaresma ile ipler kopuyor. duhuliye.com'a konuşan İkinci Başkan "'Quaresma ay başında 'a gelecek, geldiğinde kendisiyle oturur konuşuruz. Hocamız takımda kalmasını isterse ona göre hareket ederiz, kadroda olmasını istemez ise de, gereğini yaparız. Bu takımın bir hocası var, transferler, kalacak veya gidecek oyuncular kendisinin raporu doğrultusunda şekilleniyor. Ben kimse için kalsın veya gitsin demem. Bizim görevimiz mevcut şartlar doğrultusunda, hocanın istediği takımı kurmaktır" ifadelerini kullandı.

  1. 22.6.2019
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