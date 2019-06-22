Serdar Adalı: Quaresma gerekirse gider!
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, yönetime rest çeken Ricardo Quaresma’yla ilgili olarak “Hocamız kadroda istemezse gereği yapılır” diyerek Q7’nin gidebileceğini ima etti.
Beşiktaş ile Ricardo Quaresma'nın yolları ayrılmak üzere... Başkan Orman'ın "Verin parasını, gönderin" söyleminin ardından "Beni istemiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeter, tatil dönüşü tüm gerçekleri açıklayacağım" diyen Quaresma ile ipler kopuyor. duhuliye.com'a konuşan İkinci Başkan Serdal Adalı "'Quaresma ay başında İstanbul'a gelecek, geldiğinde kendisiyle oturur konuşuruz. Hocamız takımda kalmasını isterse ona göre hareket ederiz, kadroda olmasını istemez ise de, gereğini yaparız. Bu takımın bir hocası var, transferler, kalacak veya gidecek oyuncular kendisinin raporu doğrultusunda şekilleniyor. Ben kimse için kalsın veya gitsin demem. Bizim görevimiz mevcut şartlar doğrultusunda, hocanın istediği takımı kurmaktır" ifadelerini kullandı.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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