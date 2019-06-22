Ön elemedeki rakipler belli
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynayacak Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynayacak Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. Grup'ta yer alan Kartal, Hollanda'dan Twente, Polonya'dan Gornik Leczna ve Ermenistan'dan Alashkert takımlarıyla mücadele edecek. Maçlar 7, 10 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Ön elemedeki rakipler belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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