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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Ön elemedeki rakipler belli

Ön elemedeki rakipler belli

'nde ön eleme turu oynayacak 'ın rakipleri belli oldu.

'nde ön eleme turu oynayacak 'ın rakipleri belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. Grup'ta yer alan , 'dan Twente, Polonya'dan Gornik Leczna ve 'dan Alashkert takımlarıyla mücadele edecek. Maçlar 7, 10 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

  1. 22.6.2019
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