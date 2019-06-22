Ön elemedeki rakipler belli

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynayacak Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. Grup'ta yer alan Kartal, Hollanda'dan Twente, Polonya'dan Gornik Leczna ve Ermenistan'dan Alashkert takımlarıyla mücadele edecek. Maçlar 7, 10 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.