Jakub Jankto hamlesi
İtalyanlar Beşiktaş’ın, Sampdoria forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakub Jankto ile ilgilendiğini iddia etti.
Beşiktaş'ın transfer gündemine yeni bir isim daha eklendi. Siyah beyazlı kulübün, Sampdoria'da forma giyen 23 yaşındaki Jakub Jankto ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınından TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre Jankto'nun satışını değerlendiren Sampdoria, Beşiktaş'ın ilgisiyle karşılaştı. Çek orta saha oyuncusunun, UEFA Avrupa Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakacağı ifade edildi. 23 yaşındaki Çek futbolcu Jakub Jankto, merkez orta saha, on numara ve sol kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. 19 kez Çekya Milli Takımı formasını terleten Jakub Jankto, bu süreçte 2 gol kaydetti. Slavia Prag altyapısında yetişen 23 yaşındaki Çek futbolcu, Udinese, Ascoli ve Sampdoria gibi kulüplerde oynadı.Genç futbolcu sezon başında Udinese'den Sampdoria'ya kiralanmış ve devamında satın alma opsiyonu kullanılmıştı.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Jakub Jankto hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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