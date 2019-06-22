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22 Haziran 2019, Cumartesi
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hamlesi

Jakub Jankto hamlesi

İtalyanlar ’ın, forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini iddia etti.

'ın transfer gündemine yeni bir isim daha eklendi. Siyah beyazlı kulübün, 'da forma giyen 23 yaşındaki ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınından TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre Jankto'nun satışını değerlendiren Sampdoria, Beşiktaş'ın ilgisiyle karşılaştı. Çek orta saha oyuncusunun, Avrupa Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakacağı ifade edildi. 23 yaşındaki Jakub Jankto, merkez orta saha, on numara ve sol kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. 19 kez Çekya formasını terleten Jakub Jankto, bu süreçte 2 gol kaydetti. Slavia Prag altyapısında yetişen 23 yaşındaki Çek futbolcu, Udinese, Ascoli ve Sampdoria gibi kulüplerde oynadı.Genç futbolcu sezon başında Udinese'den Sampdoria'ya kiralanmış ve devamında satın alma opsiyonu kullanılmıştı.

  1. 22.6.2019
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