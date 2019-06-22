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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Hazırlık kampı Riva’da olacak

Hazırlık kampı Riva’da olacak

kamp çalışmaları için 7 'da toplanıyor. Ümraniye 1 ve 2 no'lu sahalardaki bakım çalışmalarından dolayı, 'da yapılacak kamp yeri, tesisleri olarak değiştirildi.

kamp çalışmaları için 7 'da toplanıyor. Ümraniye 1 ve 2 no'lu sahalardaki bakım çalışmalarından dolayı, 'da yapılacak kamp yeri, tesisleri olarak değiştirildi. Siyah beyazlılar, ikinci kamp çalışmasını 23 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında 'nın isteği üzerine 'da yapacak.

  1. 22.6.2019
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