Hazırlık kampı Riva’da olacak
Beşiktaş yeni sezon kamp çalışmaları için 7 Temmuzda İstanbul'da toplanıyor. Ümraniye Nevzat Demir tesisleri 1 ve 2 no'lu sahalardaki bakım çalışmalarından dolayı, İstanbul'da yapılacak kamp yeri, TFF Riva Hasan Doğan tesisleri olarak değiştirildi.
Beşiktaş yeni sezon kamp çalışmaları için 7 Temmuzda İstanbul'da toplanıyor. Ümraniye Nevzat Demir tesisleri 1 ve 2 no'lu sahalardaki bakım çalışmalarından dolayı, İstanbul'da yapılacak kamp yeri, TFF Riva Hasan Doğan tesisleri olarak değiştirildi. Siyah beyazlılar, ikinci kamp çalışmasını 23 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Avusturya'da yapacak.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Hazırlık kampı Riva’da olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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