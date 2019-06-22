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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Nasir’i izleyecekler

Faiz Nasir’i izleyecekler

bu yaz ve 'de kamp yapacak. Siyah-beyazlılar Malezya'da dünyanın en büyük statlarından birisinde Malezya şampiyonu ile özel bir maç yapmayı planlıyor.

bu yaz ve 'de kamp yapacak. Siyah-beyazlılar Malezya'da dünyanın en büyük statlarından birisinde Malezya şampiyonu ile özel bir maç yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların seyahati yaklaştıkça transfer haberleri de peşi sıra gelmeye başladı. Siyah-beyazlıların Malezya seyahati sırasında "Malezya'nın Messi'si" 10 numara Nasır için bir görüşme yapacağı iddia edildi.

  1. 22.6.2019
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