Faiz Nasir’i izleyecekler
Beşiktaş bu yaz Malezya ve Çin'de kamp yapacak. Siyah-beyazlılar Malezya'da dünyanın en büyük statlarından birisinde Malezya şampiyonu ile özel bir maç yapmayı planlıyor.
Beşiktaş bu yaz Malezya ve Çin'de kamp yapacak. Siyah-beyazlılar Malezya'da dünyanın en büyük statlarından birisinde Malezya şampiyonu ile özel bir maç yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların seyahati yaklaştıkça transfer haberleri de peşi sıra gelmeye başladı. Siyah-beyazlıların Malezya seyahati sırasında "Malezya'nın Messi'si" 10 numara Faiz Nasır için bir görüşme yapacağı iddia edildi.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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