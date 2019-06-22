Faiz Nasir’i izleyecekler

Beşiktaş bu yaz Malezya ve Çin'de kamp yapacak. Siyah-beyazlılar Malezya'da dünyanın en büyük statlarından birisinde Malezya şampiyonu ile özel bir maç yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların seyahati yaklaştıkça transfer haberleri de peşi sıra gelmeye başladı. Siyah-beyazlıların Malezya seyahati sırasında "Malezya'nın Messi'si" 10 numara Faiz Nasır için bir görüşme yapacağı iddia edildi.