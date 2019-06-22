Fabri geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Karius'tan beklediği veremi alamayan siyah-beyazlılar, İngiltere'ye giden Fabrico için temkinli bir transfer politikası izliyor. Ocak ayından bu yana "Fabricio, Beşiktaş'a geri dönüyor" manşetleri süslerken, bu kez de Fulham Teknik Direktörü Scott Parker bu konuşu ilk kez diye getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Fabri'nin Beşiktaş'a geri dönmesi, kendisi için en iyisi olacaktır." Parker'ın bu açıklamaları siyahbeyazlı yönetimi yeniden harekete geçirirken İngiliz yorumcular Fabri için şu yorumları yaptılar:



George Brooks: Fulham'da ona yeterli şans verilmedi. Beşiktaş'a dönmesi onun için en iyi opsiyon gibi görünüyor. Türkiye'de çok fazla deneyimi var. Uzun yıllar üst ligde oynadı. Bir alt ligde oynamak onu tatmin etmeyebilir.



Kealan Hughes: Fulham'ın iki iyi kalecisi var, Rico ve Bettenelli... Fabri'nin çok az şansı var. Ayrıca kulüp eski kalecisi Neil Etheridge ile görüşüyor. Fabri iyi bir kaleci ancak İngiltere'ye uyum sağlayamadı. Fulham ona maaş ödemek yerine satarak daha doğru bir mali harekette bulunur.



MUHAMMET ŞENGEZER'i KiRALAMAK iSTiYORLAR

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda kalede sıkıntı yaşamamak için çok alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir'i alan siyah-beyazlıların, son olarak Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer için düğmeye bastığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Bursaspor'a, 22 yaşında ve 1.92 boyundaki Muhammed için kiralama teklifi yaptığı ve yanıt beklediği belirtildi.