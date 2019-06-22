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22 Haziran 2019, Cumartesi
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1 milyon euro!

Barış Yardımcı 1 milyon euro!

yönetimi, 'ün bölgesine aradığı alternatif ismi buldu, ...

yönetimi, 'ün bölgesine aradığı alternatif ismi buldu, ... Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için Bursasporlu yetkililerden resmen talepte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlıların Barış için kapıyı 1 milyon euro'dan açtıkları ve takas değil sadece nakit ödeme şartı sundukları, Beşiktaş'ın da düşünmek için süre istediği belirtildi.

  1. 22.6.2019
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