Barış Yardımcı 1 milyon euro!

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda Gökhan Gönül'ün bölgesine aradığı alternatif ismi buldu, Barış Yardımcı... Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için Bursasporlu yetkililerden resmen talepte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlıların Barış için kapıyı 1 milyon euro'dan açtıkları ve takas değil sadece nakit ödeme şartı sundukları, Beşiktaş'ın da düşünmek için süre istediği belirtildi.