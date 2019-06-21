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21 Haziran 2019, Cuma
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Umut’ta mutlu son

Umut’ta mutlu son

23 yaşındaki sol bek için 13 milyon TL üzerinden ile anlaşan , Umut Meraş’a da 4 yıllık imza attıracak.

'ta Umut Meraş transferini bitirdi... Genç yeteneğin bonserisi için kulübü ile 13 milyon (12+1) TL üzerinden (13 taksitte ödenecek) anlaşan siyah-beyazlı yönetim, Umut Meraş ile de masaya oturup uzlaştı. 23 yaşındaki sol beke 4 yıllık imza attıracak ve senelik 450 bin euro maaş ödeyecek. Geçen sezon başında 'dan Bursaspor'a gelen genç oyuncu, Bursaspor forması ile 27 maçta forma giydi ve kulübü ile mayıs 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. İstanbul Şehreminispor'da yetişen ve Sarıyer'e geçen Umut, Boluspor formasıyla yıldızını parlatmıştı. Bursaspor, Boluspor'a %20 yetiştirme payı ödeyecek.

  1. 21.6.2019
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