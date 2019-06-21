Umut’ta mutlu son

Beşiktaş'ta Umut Meraş transferini bitirdi... Genç yeteneğin bonserisi için kulübü Bursaspor ile 13 milyon (12+1) TL üzerinden (13 taksitte ödenecek) anlaşan siyah-beyazlı yönetim, Umut Meraş ile de masaya oturup uzlaştı. 23 yaşındaki sol beke 4 yıllık imza attıracak ve senelik 450 bin euro maaş ödeyecek. Geçen sezon başında Boluspor'dan Bursaspor'a gelen genç oyuncu, Bursaspor forması ile 27 maçta forma giydi ve kulübü ile mayıs 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. İstanbul Şehreminispor'da yetişen ve Sarıyer'e geçen Umut, Boluspor formasıyla yıldızını parlatmıştı. Bursaspor, Boluspor'a %20 yetiştirme payı ödeyecek.