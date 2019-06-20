‘Planınızı Q7 yok gibi yapın’
Teknik direktör Abdullah Avcı'dan beklediği telefonu alamayan, kendisini Beşiktaş'a getiren İkinci Başkan Serdal Adalı'dan da yüz bulamayan Ricardo Quaresma ayrılma kararı aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'dan beklediği telefonu alamayan, kendisini Beşiktaş'a getiren İkinci Başkan Serdal Adalı'dan da yüz bulamayan Ricardo Quaresma ayrılma kararı aldı. Teknik patron Abdullah Avcı'nın bir an önce durumunun çözüme kavuşturulmasını istediği Portekizli yıldız için Başkan Fikret Orman'ın, "Yeni sezon hazırlıklarını Ricardo Quaresma yokmuş gibi başla. Merak etme, onun mevkiine onu aratmayacak bir oyuncu alacağım" dediği iddia edildi.
- 20.6.2019
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