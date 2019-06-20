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20 Haziran 2019, Perşembe
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‘Planınızı Q7 yok gibi yapın’

‘Planınızı Q7 yok gibi yapın’

'dan beklediği telefonu alamayan, kendisini 'a getiren İkinci Başkan 'dan da yüz bulamayan ayrılma kararı aldı.

'dan beklediği telefonu alamayan, kendisini 'a getiren İkinci Başkan 'dan da yüz bulamayan ayrılma kararı aldı. Teknik patron Abdullah Avcı'nın bir an önce durumunun çözüme kavuşturulmasını istediği Portekizli yıldız için Başkan 'ın, "Yeni sezon hazırlıklarını Ricardo Quaresma yokmuş gibi başla. Merak etme, onun mevkiine onu aratmayacak bir oyuncu alacağım" dediği iddia edildi.

  1. 20.6.2019
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