Hırvat sol bek Strinic önerildi
Beşiktaş'ta sol bek adaylarına bir yenisi daha eklendi. Siyah-beyazlıların Milan forması giyen Ivan Strinic'i transfer gündemine aldığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta sol bek adaylarına bir yenisi daha eklendi. Siyah-beyazlıların Milan forması giyen Ivan Strinic'i transfer gündemine aldığı ifade edildi. 31 yaşındaki Hırvat oyuncunun sözleşmesi 2021'e kadar devam ediyor. Tecrübeli oyuncu daha önce Hajduk Split, Dnipro, Napoli, Smapdoria formalarını giymişti.
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