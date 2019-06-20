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20 Haziran 2019, Perşembe
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sol bek Strinic önerildi

Hırvat sol bek Strinic önerildi

'ta sol bek adaylarına bir yenisi daha eklendi. forması giyen 'i gündemine aldığı ifade edildi.

'ta sol bek adaylarına bir yenisi daha eklendi. forması giyen 'i gündemine aldığı ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2021'e kadar devam ediyor. Tecrübeli oyuncu daha önce , Dnipro, , Smapdoria formalarını giymişti.

  1. 20.6.2019
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