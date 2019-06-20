Habersiz geldiler
Lecce kulübünün, transfer listesinde ilk sırada yer alan Burak için yıldız futbolcu ile temasa geçmeden İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.
Beşiktaş ve milli takımın tecrübeli forveti Burak Yılmaz'la ilgili gelişmeler her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Burak'la ilgili birkaç gün önce Lecce iddiası ortaya atılmıştı. İtalyan ekibinin yetkililerinin Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için İstanbul'a gelmesi gündem oldu. İtalyan kulübünün yetkililerinin golcü futbolcu ile hiç görüşmeden transferi adına İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Lecce ise Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeden Burak'ı bedava çıkarmanın planlarını yaparken golcü oyuncunun da İtalyan ekibine gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedildi. Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
CİDDİYE ALINACAK BİR TEKLİF OLMADI
Lecce kulübünün, Türkiye- Fransa karşılaşması sonrası transfer pazarına yoğun bir ilgi gösterdiğini bildiren menajer Necdet Ergezen, Burak ile ilgili teklifin mütevazı bir teklif olduğunu, ne Burak'ın ne Beşiktaş'ın bu aşamada İtalyan kulübünden gelen teklifi ciddiye alacaklarını düşünmediğini söyledi.
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